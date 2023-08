El padre de Olga Carmona, la heroína del gol español, murió antes de la final y se lo ocultaron: "Sin saberlo tenía mi estrella"

Gloria y tragedia de Olga Carmona, heroína de la final del Mundial femenino: su padre falleció antes de la final y la jugadora no se enteró hasta después de ser campeona, reportó Antena3.

La ahora campeona del mundo con la selección española y mejor jugadora y goleadora de la final del torneo contra Inglaterra (1-0), jugó el encuentro que haría historia sin saber que su padre había muerto.

"Sin saberlo" tenía su "estrella antes de que empezase el partido", ha expresado la futbolista del Real Madrid en sus redes sociales. La sevillana conoció el fallecimiento de su padre al término del encuentro.

Olga Carmona cree que le ha "dado la fuerza para conseguir algo único". "Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) compartió con profundo respeto el desgarrador momento que enfrentó Olga Carmona, extendiendo sus condolencias a ella y a su familia. La RFEF declaró: "Eres historia viva del fútbol español, Olga. Tu coraje y determinación nos inspiran".

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

— Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023