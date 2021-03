EL legendario mariscal de campo, Drew Brees, se retira

El mariscal de campo de los New Orleans Saints, Drew Brees, anunció su retiro del fútbol americano profesional como jugador este domingo.

Brees, de 42 años, es el líder de todos los tiempos de la NFL con 80,358 yardas aéreas y 7,142 pases completos. Sus 571 touchdowns ocupan el segundo lugar detrás de los 581 de Tom Brady.

Brees pasó las últimas 15 temporadas (2006-20) con los Saints después de jugar sus primeras cinco campañas con los San Diego Chargers. Fue seleccionado en 13 ocasiones al Pro Bowl, tal y como señaló Reuters.

“Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, mi equipo y la gran ciudad de Nueva Orleans”, dijo Brees en su anuncio en Instagram. “Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros”.

“Solo me retiro de jugar al fútbol, ​​no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo”.