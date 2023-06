El curso que ayuda a jóvenes migrantes venezolanos en España a conseguir trabajo

Omar Mouder, recién llegado a España desde Venezuela, relata las dificultades de ganarse el sustento diario. "No hay trabajo y se paga muy poco. No podíamos ni siquiera pagar el alquiler o la comida", recuerda con tristeza. La situación llegó a un punto crítico, ya que sus ingresos apenas alcanzaban para sobrevivir día a día. Solo podían comprar alimentos para consumir en el día. "No era una forma de vivir", rememora.

Finalmente, su madre tomó una valiente decisión. Vendieron sus escasas pertenencias, hicieron las maletas y buscaron una nueva vida en España. Junto a su madre y sus dos hermanos, Omar llegó a nuestro país en busca de un futuro en el que construir su vida, pero pronto se encontró con la cruda realidad. "Cuando uno llega a España, tiene ciertas expectativas, pero al final la realidad es completamente diferente". Encontrar trabajo, como señala, no es una tarea sencilla.

Al igual que muchos otros jóvenes que llegan cada año a nuestro país, una de las tareas más difíciles a las que se enfrentan es la adaptación a un nuevo país, una nueva cultura y, en definitiva, una forma distinta de hacer las cosas. Sin embargo, en el caso de Omar, el idioma no fue una barrera, a diferencia de Kibsa Nordine, otro joven migrante que llegó a España desde Burkina Faso hace apenas un año reseñó El Español.

Para allanar su arduo camino, ambos encontraron refugio en el programa "CEAR por la empleabilidad de jóvenes migrantes". En este curso, respaldado por la Fundación Mutua Madrileña a través de su convocatoria anual de ayudas a entidades sociales, descubrieron una escuela que les proporcionaría herramientas para enfrentar su nueva vida, brindándoles orientación sobre cómo destacar en las entrevistas de trabajo y navegar por el difícil mercado laboral.

"Por lo general, cuando nos enfrentamos a entrevistas de trabajo o a la búsqueda de empleo, no nos han enseñado cómo comportarnos, las habilidades sociales, la comunicación o cómo manejar nuestras emociones, inseguridades y miedos", señala Clara Beltrán, la pedagoga que dirigió el curso en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Beltrán destaca que, para los refugiados, esto es aún más desconocido. "Les doy una dosis de realidad. A los españoles nos cuesta mucho llegar donde queremos llegar. Les digo que deben tener paciencia y estar motivados", afirma.

Una escuela para el futuro

El objetivo principal de este proyecto fue mejorar la empleabilidad de 75 jóvenes migrantes mediante "diferentes técnicas formativas". El curso se dividió principalmente en dos partes. En la primera fase, explica Beltrán, se abordaron los aspectos emocionales y psicológicos. Se emplearon técnicas de inteligencia emocional, programación neurolingüística y coaching.

Muchos de los refugiados que llegan cada año a nuestras fronteras experimentan la dura realidad de la soledad, algo que antes no habían experimentado. Esta soledad surge de estar a miles de kilómetros de sus hogares de origen.

Con ese propósito en mente, la primera fase se enfoca en fortalecerlos para que estén preparados para enfrentar cualquier desafío que se les presente. En este sentido, el coaching desempeña un papel fundamental, ya que busca cultivar la positividad en los alumnos, permitiéndoles comprenderse a sí mismos y encarar el futuro con confianza.

Por otro lado, la segunda parte del curso se centra en aspectos más técnicos y está relacionada con la orientación laboral y las entrevistas de trabajo. "El objetivo es desarrollar habilidades comunicativas que les permitan afrontar la búsqueda de empleo y futuras entrevistas", destaca Beltrán.

Además, se les explica el funcionamiento de los distintos tipos de contratos laborales existentes y se aborda la educación académica en España, la cual difiere considerablemente de la de otros lugares del mundo. En algunos casos, como ocurre con muchos refugiados provenientes de Burkina Faso, uno de los países más empobrecidos, la educación es escasa. Según datos del Banco Mundial, aproximadamente un tercio de los estudiantes no logra completar la educación primaria.

Por esa razón, Beltrán alienta y motiva constantemente a los estudiantes a buscar una formación continua.

"Económicamente, necesitan conseguir un trabajo rápidamente, pero también les insto a que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Así podrán ir generando ingresos y aspirar a algo más", indica. En resumen, los anima "a aspirar a lo que deseen alcanzar".

Para Omar, el curso ha sido revelador en cuanto a cómo funcionan las cosas en España y, sobre todo, ha contribuido a mejorar su situación en un país que, según sus palabras, lo ha recibido con los brazos abiertos. Después de trabajar como camarero y repartidor, completó un curso de Almacén y Comercio, además del curso dirigido por Beltrán, y gracias a ello ha conseguido empleo en el centro logístico de Decathlon en Sevilla.

"Recientemente comencé, pero me está yendo muy bien", concluye Omar durante la entrevista, con la esperanza de que este trabajo sea el punto de partida hacia un futuro prometedor en España. Con su característica alegría, relata cómo ha encontrado en nuestro país personas que lo tratan amablemente y siempre le han brindado su ayuda. "La verdad es que siento su cariño".