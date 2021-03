El City deja frio al Mönchengladbach y pasa a cuartos de Champions

El Manchester City no quiso esperar hasta el final del partido para asegurar su pase a los cuartos de final de la Champions League. En poco más de un cuarto de hora ya había hecho valer el 0-2 que trajo de la ida y se había puesto con un nuevo 2-0 gracias a los goles de De Bruyne y Gündogan.

El del belga, fue un disparo espectacular con la pierna izquierda desde fuera del área al minuto 11, hizo hincar las rodillas al Borussia Mönchengladbach, que no le quedó más que asumir la realidad: el conjunto de Pep Guardiola quiere dar un paso más en Europa y para ello mostró su versión más autoritaria de la temporada. La gran duda sigue siendo, una temporada más, si lograrán vencer la barrera de los cuartos de final.

De acuerdo al Diario AS, con un fútbol de control, preciso, ofensivo y efectivo, el Manchester City no dio ninguna opción a su rival alemán. Guardiola eligió no salir con un delantero natural como Gabriel Jesus o Agüero, sino que Bernardo, primero y Foden después fueron ocupando esa posición. De la forma más fluida que podía hacerlo, los ‘citizens’ quitaron cualquier tipo de vida al Gladbach, que pudo recibir algún gol más si De Bruyne hubiera ajustado más una falta que despejó Sommer.