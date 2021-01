El Athletic de Marcelino deja fuera al Madrid

La “Bestia Negra” de los blancos resulta ser Marcelino García, quien cada que vez que los enfrenta al mando de un nuevo club parece tenerle la medida justa. El técnico asturiano, supo descifrar el juego de los capitalinos que mostraron una cara muy gris durante el primer tiempo donde los bilbaínos aprovecharon las oportunidades que se les presentaron y sorprendieron a la oncena merengue.

Al 17’, Raúl García escribiría su nombre en la pizarra al aprovechar un mal regreso de Ramos en una pelota en diagonal que Iñaqui Williams dejo pasar para que el navarro firmará el 0-1 y pusiera a ganar desde el principio a los rojiblancos.

Cuando corría el minuto 36 un claro agarrón de Lucas Vásquez sobre Iñigo Martínez le dio a García la oportunidad de marcar su doblete desde el manchón penal y el ex valencia no dudó. La puso lejos de las manos de Courtois y sentenciaba a los de Zidane al 0-2.

Con el segundo el Madrid se hundía más en su desdicha y terminaría los primeros 45’ sin poder hacer mayor cosa para cambiarlo.

La intentona

Al regreso del descaso Varane saldría por lesión y el Madrid poco haría por cambiar la cara mostrada en la primera mitad. Asensio tuvo par de ocasiones. Una al 57’ que se fue por arriba y otra al 62’ un duro remate al vertical que le negó el gol al Mallorquín.

Al 69’ una vez más Asensio estrellaría la pelota contra un palo, esta vez de media distancia y directo al horizontal. Todo igual 0-2.

La esperanza apareció al 73’ con un gol de Benzema que en principio se anuló por posición indebida y que fue restablecido por “photo finish” con el VAR. Era el 1-2 y la esperanza enviada por la Diosa Cibeles.

Al 82’ también habría un gol anulado, esta vez bien anulado. Benzema adelantado otra vez y tras esto saldría por Mariano.

Al final del encuentro el VAR aparecería de nuevo para revisar un posible milagro para los madrileños en un potencial penal sobre Ramos que en definitiva no fue. Termina todo en La Rosaleda con la victoria bilbaína 1-2 sobre los actuales campeones y se verán las caras con Messi y compañía el próximo domingo.

Raúl García el hombre del partido declaro sentirse seguro del grupo “Sabíamos que podíamos confiar en el grupo, que confía en lo que hace, ante un rival complicado. Las señas de identidad de este club no se pueden perder, hay un entrenador nuevo, unas ideas nuevas, la predisposición del grupo es total”.

Por su parte Asensio, quien fue el mejor del lado Madridista alabo el esfuerzo del grupo por tirar de atrás y concedió al local una mejor posición desde el principio en el partido. “Ellos han salido muy bien a nosotros nos costó al principio. Luego fuimos a remolque. Ha sido complicado. Las hemos tenido y estamos tristes, enfadados, porque queríamos pasar a la final. Es fútbol y hay que seguir. Ellos han crecido a partir del primer gol, han creído más en lo que hacían”, acoto el insular.

Mientras Zidane fue claro “Lo que vamos a hacer es seguir trabajando, no hay más remedio. Cuando las cosas no te salen bien tienes que seguir trabajando para insistir y ahora lo mismo. Ahora, a descansar bien y pensar en el próximo partido. No hay otra”.