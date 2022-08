Deyna Castellanos marca su segundo gol con el Manchester City

Con el Manchester City, Deyna Castellanos logró marcar su segundo gol, durante un amistoso ante el Liverpool FC.

Agitando las redes en el amistoso, la Reina del fútbol venezolano se encargó de marcar la diferencia en el primer tiempo del encuentro.

Castellanos pidió el balón desde el punto penal, y aunque lo erró, pudo convertir el gol tras el rebote dejado por la portera.

Es el segundo gol de Deyna Castellanos con el conjunto citizen luego de haber marcado en su debut por la vía del penal en la fase previa de la UEFA Women's Champions League, siendo este su tercer encuentro y el primero de titular para ella.

16' GOAL! Castellanos' penalty is saved but she fires home the rebound.

🔵 1-0 🔴 #ManCity

— Man City Women (@ManCityWomen) August 27, 2022