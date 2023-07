Denuncian política de discriminación y piden anular causa contra los 33 detenidos en un local LGBTIQ

Activistas se congregaron el viernes frente a la sede de la Fiscalía General en Caracas para exigir la anulación del proceso penal contra 33 hombres arrestados durante un allanamiento en un local de la comunidad LGBTIQ en Venezuela, reportó la AFP.

"Exigimos el sobreseimiento inmediato de la causa, así como investigaciones exhaustivas a los funcionarios públicos, fiscales y jueces involucrados, y por supuesto, a los medios de comunicación" declaró Richelle Briceño, activista del colectivo.

Los 33, como han bautizado al grupo, fueron excarcelados entre el miércoles y el jueves, después de haber sido detenidos el domingo en la ciudad de Valencia. Se les impuso un régimen de presentación periódica ante tribunales, mientras responden a cargos por ultraje al pudor, delito referido en actos obscenos en público, que conlleva penas de tres a quince meses de prisión, asociación para delinquir y contaminación sónica.

La prensa local publicó que los arrestos ocurrieron en una redada de la policía por una fiesta sexual en un sauna privado, lo que condenan activistas que denuncian una política de homofobia de Estado.

"No es un hecho aislado, no es una cosa inocente, no fue un error de los policías, no es un error de las fiscalías, es una política de discriminación y hay que denunciarlo con todas sus letras. Y esa política de discriminación constituye una violación a los derechos fundamentales y es por eso que estamos aquí hoy denunciándolo frente al Ministerio Público" señaló Yendri Velázquez, otro de los activistas que lideraba la concentración en Fiscalía

Fotos de los detenidos e incluso sus documentos de identidad circularon en redes sociales, por lo que los activistas también pidieron investigar a periodistas y medios de comunicación que las divulgaron, alegando que con ellos sometieron a los 33 hombres a escarnio público. Los abogados además sostienen que la redada se hizo sin una orden de allanamiento. La comunidad LGBTIQ lleva años luchando contra la discriminación en Venezuela sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de identidad de género.