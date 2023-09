City, Real Madrid y el Barça, en grupos accesibles en la Champions League

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2023-2024 se realizó el jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco, y quedaron conformadas las ocho zonas del torneo más importante y emocionante a nivel clubes del planeta.

En la previa, era imposible no especular con los posibles partidazos que podía deparar el azar en la primera ronda. Con equipos de la magnitud de Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Inter, finalista de la última edición, en el Bombo 2, será inevitable que el azar determine más de un cruce entre potencias que podrían darse en octavos de final, cuartos o semis.

Y el sorteo no decepcionó ya que ofrecerá a los millones de amantes del fútbol duelos entre potencias como Bayern Múnich vs Manchester United, Napoli vs Real Madrid, PSG vs Borussia Dortmund por el Grupo F que sin lugar a dudas será el conocido como el de la "muerte", según Mundo Deportivo.

Estos son los grupos para la Liga de Campeones de Europa, para la temporada 2023-2024:

Grupo A: Bayern Múnich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray

Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens

Grupo C: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlín

Grupo D: Benfica, Inter, Salzburgo, Real Sociedad

Grupo E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio, Celtic

Grupo F: PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

Grupo G: Manchester City; Leipzig, Estrella Roja, Young Boys

Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp

La fase de grupos comenzará el 19 de septiembre y a diferencia del año pasado cuando la atípica fecha del Mundial de Qatar 2022 obligó a comprimir todo el calendario, en esta edición, la primera fase se extenderá hasta el 13 de diciembre para reanudar en febrero de 2024 con los octavos de final. La gran final se disputará el 1 de junio en Londres.