Carlos Alcaraz vence al italiano Lorenzo Musetti para sumar su victoria número 60 en 2023

En su mejor temporada, adornada con seis títulos, uno de ellos conquistado en el sancta sanctórum del tenis, Wimbledon, y ante Novak Djokovic, Carlos Alcaraz suma ya 60 triunfos, una cifra poco habitual en el circuito. El español de 20 años pasó por encima de Lorenzo Musetti este domingo en octavos el ATP 500 de Pekín (doble 6-2 en 81 minutos) para llegar a un registro que los últimos seis cursos han alcanzado o superado solo cinco jugadores: Tsitsipas (61) y Auger-Aliassime (60) en 2022, Medvedev (63) en 2021, Alexander Zverev (60) en 2018 y Nadal (68) en 2017.

Con la confianza por las nubes y unas sensaciones magníficas tras una actuación prácticamente redonda, Alcaraz se enfrentará este lunes en cuartos a Casper Ruud (3-0 para el de El Palmar), que pasó las de Caín para remontar y apear al argentino Tomás Martín Etcheverry (1-6, 7-5 y 7-6 (7) en 2h57). El noruego querrá tomarse la revancha de la final del US Open 2022, cuando el español le apartó del título y le impidió tomar el liderato del ranking, y fue él quien alcanzó ambos objetivos, reseñó AS.

El jugador de 20 años se empleó con intensidad desde el primer punto y no tardó en quebrar el saque de Musetti. Lo hizo dos veces en el primer set y otras dos en el segundo, con una velocidad de crucero y un golpeo limpio y potente que dobló la mano del italiano, impotente ante la demostración de fuerza de un Alcaraz por momentos imperial, jaleado por un público que le adora. “Está siendo asombroso lo que estoy viviendo aquí en mi primera vez. Los entrenamientos llenos, con la energía y el amor que me dan cuando salto a la pista, es una locura, algo que solo se puede vivir aquí en China”, relató.

60 WINS ON THE YEAR 😤@carlosalcaraz dispatches Musetti 6-2 6-2 to reach the Beijing quarters!#ChinaOpen

