Bayern derrota a Manchester United con un agónico 4-3

El Bayern Múnich venció al Manchester United por 4-3, en uno de esos partidos cuyo marcador final no cuenta la verdadera historia del encuentro. No solo porque el tercero del United llegó en la última jugada del duelo, sino porque además el dominio de los alemanes fue notable y de no ser por su ineficacia para definir, tranquilamente pudieron anotar seis o siete goles.

Leroy Sané y Serge Gnabry abrieron la cuenta para el Bayern en el primer tiempo. A partir de allí, a cada descuento del United llegó una respuesta inmediata del dueño de casa: Rasmus Höjlund marcó el 2-1 e instantes más tarde, Harry Kane amplió la cuenta de penal. Sobre el cierre, Casemiro volvió a dejar a los ingleses a uno, para que solo tres minutos más tarde, el joven Mathys Tel pusiera el 4-2, reseñó The Sporting News.

El propio Casemiro anotó un doblete, para colocar el 4-3 definitivo, ya con el tiempo cumplido.

El partido fue una continuidad de los problemas que viene mostrando el United, con un Andre Onana extremadamente errático y una defensa que ofrece enormes libertades. El Bayern anotó cuatro goles, estalló dos remates en los palos y tuvo no menos de otras tres situaciones claras para anotar.

Los de Ten Hag ahora han recibido 10 goles en sus últimos tres partidos, mientras que les han anotado al menos dos en los últimos cinco compromisos.