Barty ya esta en la cuarta ronda

La número uno del mundo, Ash Barty, superó un comienzo a trompicones para llegar a la cuarta ronda del Abierto de Australia con una victoria por 6-2 y 6-4 sobre Ekaterina Alexandrova en un Margaret Court Arena vacío este sábado.

La joven de 24 años habría esperado el respaldo de una multitud ferozmente partidista para un partido de la noche del fin de semana en su Grand Slam local, pero el encierro de cinco días de Melbourne la dejó jugando frente a árbitros, niños y entrenadores.

Si bien la mayoría de los otros jugadores han visto muchas canchas vacías en la gira de la WTA durante el último año, fue una nueva experiencia para Barty, quien eligió quedarse en casa mientras la pandemia de Covid-19 se extendía por todo el mundo.

“Es muy extraño, nunca lo había experimentado antes en mi vida”, dijo. “Cambia el sonido de la cancha. Un poco grosero pero me gusta. Me encanta la multitud, pero me encanta el sonido de la pelota “.

La cabeza de serie se rompió en su primer juego de servicio, pero rápidamente se recuperó para llevarse el primer set cuando la rusa golpeó la pelota en la red por su 16 ° error no forzado.

Barty estuvo sobre el servicio de Alexandrova desde el principio, pero parte de su selección de tiros fue cuestionable mientras intentaba rematar puntos, particularmente algunos globos mal juzgados.

Sin mostrar signos de verse obstaculizada por su muslo izquierdo fuertemente atado, la australiana se defendió después de romperse nuevamente en el segundo set y aseguró la victoria con un quinto y último quiebre del servicio.

Barty dijo que estaba contenta con la efectividad de su revés cortado, aunque admitió que posiblemente lo hacía con demasiada frecuencia.

“Nunca había jugado con ella antes y nunca antes le había pegado“, dijo sobre su oponente.

“Solo tenía que averiguar dónde quería colocar la pelota y cambiar mis patrones, pero estaba feliz con la carrera que pude seguir”.

Barty, quien busca convertirse en el primer campeón de singles del Abierto de Australia de cosecha propia desde 1978, jugará contra el estadounidense Shelby Rogers por un lugar en los cuartos de final.