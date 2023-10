Barcelona derrota 1‑0 al Athletic de Bilbao con tanto del juvenil Marc Guiu

Un debutante de 17 años, Marc Guiu, en el primer balón que tocó como futbolista profesional, dio la victoria 1-0 al Barcelona (3º) en su estadio frente al Athletic (6º), este domingo en la décima jornada de la Liga.

El joven saltó al campo en el minuto 79 y en su primera acción corrió al espacio para que Joao Felix le leyera el desmarque. Definió casi sin ángulo, con clase, para escribir la gran historia de la jornada en el fútbol español.

En las categorías inferiores del Barcelona desde que tiene siete años, su eléctrico debut permite al equipo azulgrana llegar al Clásico ante el Real Madrid (1º), en seis días, a un punto de su gran rival y del Girona (2º), el sorprendente invitado en la cima de la Liga, reseñó El Comercio.

El triunfo no responde a los interrogantes sobre el momento de forma de los azulgranas. Lastrado por las bajas, hasta seis, entre ellas las de Robert Lewandowski, Pedri, Frenkie De Jong y Raphinha, al equipo dirigido por Xavi le cuesta encontrar su identidad en el campo.

In Case you guys Missed, here's the Marc Guiu Debut Goal for Barcelona

Just in 30 Seconds 🤯pic.twitter.com/XsnSYY1rnj

— 𝐗𝐚𝐯𝐢 𝐄𝐫𝐚 (@harryfcb21) October 22, 2023