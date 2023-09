Argentina vence a Bolivia y suma su segundo triunfo en las Eliminatorias

La selección de Argentina logró este martes su segunda victoria en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 tras vencer a su similar de Bolivia 3-0 en un encuentro disputado en el estadio Hernando Siles de la Paz.

El combinado albiceleste no contó con la presencia de Lionel Messi, quien a pesar de acompañar al equipo no fue incluido en la convocatoria por presentar una dolencia muscular después del partido frente a Ecuador, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgar y preservar su condición física.

En el inicio del juego los campeones del mundo se hicieron con la posesión de la pelota buscando generar peligro al arco defendido por el guardameta Moises Villarroel. En el minuto 10, Rodrigo De Paul tuvo la primera oportunidad del conjunto argentino con un disparo que se fue desviado del poste poste izquierdo.

Los dirigidos por Lionel Scaloni no bajaron el ritmo y Julián Álvarez estuvo a punto de abrir el marcador tras conectar un zapatazo a la escuadra izquierda que fue detenido por el portero boliviano, quien con una gran intervención mando el balón al saque de esquina.

Luego de varias llegadas, los albicelestes tomaron la ventaja en el minuto 31 por intermedio de Enzo Pérez, quien aprovechó un centro de Ángel Di María para ganarle la espalda a los defensores bolivianos y mandar el esférico al fondo de la red colocando el 1-0 a favor de Argentina.

Después del gol, las cosas se pusieron cuesta arribas para Bolivia, que no lograba inquietar a la defensa rival. A los 36 minutos la escuadra local se quedó con 10 jugadores tras la expulsión del centrocampista Roberto Fernández, situación que complicó aún más las aspiraciones del conjunto boliviano de meterse en el partido.

Argentina sacó provecho y en la fracción 42 aumentó la diferencia por obra de Nicolás Tagliafico, quien conectó un cabezazo preciso dentro del área para poner la pizarra 2-0.

En la segunda etapa, los argentinos controlaron las acciones ante un combinado boliviano que no logró generar ocasiones claras de gol. En el minuto 83, Nicolás González puso el 3-0 definitivo con un disparo certero desde el borde del área que se coló junto al poste izquierdo para sellar el triunfo de los albicelestes.

De esta manera, los campeones del mundo terminan la fecha Fifa de manera invicta luego de sumar dos victorias en igual número de presentaciones, dejando un registro de tres goles a favor y cero en contra. El próximo partido de Argentina por eliminatorias será el 12 de octubre ante Paraguay en Condición de local.

Por su parte, Bolivia finaliza sus primeros dos encuentros con derrotas, con ocho goles recibidos y uno anotado. Los bolivianos visitarán a la selección ecuatoriana en la tercera fecha del ciclo mundialista.