Ángel Faría y Michael Maldonado se suman a la saga negriazul

Durante más de una década el nombre de Ángel Faría ha sido una referencia entre los laterales derechos del fútbol venezolano. Más de 250 partidos en Primera División, más de 20 mil minutos en cancha, siete copas internacionales y presencia con la Vinotinto de mayores lo colocan como uno de los zulianos con mejor rendimiento histórico en nuestro FutVe.

Para este 2021 el marabino regresa al club con el que arrancó su carrera y eso representa, según sus propias palabras, una motivación extra. Su experiencia pretende ser un bastión tanto en rendimiento como en liderazgo.

“Es una verdadera emoción volver a mi estado, a la casa que me vio nacer y consolidarme como profesional”, resalta el jugador. “Esta institución viene haciendo las cosas con mucha seriedad en nuestro fútbol y la verdad me siento muy identificado con estos colores. Me siento muy agradecido con la junta directiva por el llamado y la confianza”, expresó quien fuera el lateral derecho titular del 2-2 ante Perú, en Lima, durante el Premundial de Rusia 2018.

“Vengo a aportar toda mi experiencia dentro y fuera de la cancha. Quiero dejar el mensaje a los jóvenes que es posible, trabajando duro, llegar a ser campeones. Los que tenemos más recorrido tenemos que dar ese ejemplo, porque el talento que tiene este equipo es extraordinario”, afirmó Faría, quien se vistió de negriazul por última vez el primero de mayo de 2011, para luego iniciar su andar por otros seis combinados de la Liga FutVe.

“Estamos tranquilos de cara al debut. Sabemos que la preparación ha sido buena y de aquí en adelante todo se concentra en aspirar a una copa internacional. Es un camino largo, pero tenemos un grupo bastante profundo y comprometido para pelear en lo más alto de la tabla”, puntualizó el de Maracaibo ya con la mira puesta en el cotejo que abre las acciones para el negriazul en la campaña 2021.

Michael Maldonado, dosis de sangre vinotinto para el negriazul

Fue uno de los futbolistas juveniles con mayor cantidad de minutos en la anterior campaña de ascenso del fútbol venezolano, su capacidad como lateral izquierdo, además de un físico privilegiado y técnica, provocó su llamado a los tres últimos módulos de trabajo de la selección nacional Sub 20. Se trata del merideño Michael Maldonado, el nuevo fichaje de Zulia Fútbol Club para la temporada 2021 de la Liga FutVe.

Durante el último lustro, el conjunto negriazul con sede en La Victoria, Maracaibo, se ha convertido en una de las instituciones que mayor oportunidad da al talento joven de debutar en la división de honor, pero no solo eso. La condición exportadora del Zulia FC permite ser una vitrina inmejorable para que muchos jugadores cumplan su meta de jugar en el exterior; ejemplos todavía recientes como: Jefferson Savarino, Brayan Palmezano o Junior Paredes, quien debutó en el balompié uruguayo y retornó, salieron del “petrolero” alrededor de sus 20 años.

“Llegar a Zulia FC es una satisfacción y un honor para mi carrera futbolística. Este club tiene una historia internacional magnífica y qué mejor manera de arrancar mi carrera como futbolista de Primera División que hacerlo aquí, con un equipo que siempre está protagonizando”, resalta Maldonado, merideño, lateral izquierdo de 1,86 metros de estatura.

Maldonado viene de disputar más de 900 minutos en el torneo de ascenso, siendo fundamental en la campaña de UCV FC para subir a la máxima categoría. Sus tres llamados a la Vinotinto Sub 20 avalan su calidad. “Estuve en el primer módulo, luego en el segundo salí positivo por Covid-19, pero felizmente me pude recuperar para estar, sin problemas en el tercero”, finalizó.