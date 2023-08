Al Nassr logra una remontada épica y consigue su pase a la Champions League asiática

Luego de dos derrotas consecutivas en el torneo Saudí, el Al Nassr liderado por Cristiano Ronaldo y Sadio Mané salió de la crisis y logró una importante victoria en la Liga de Campeones de Asia tras imponerse al Shabab Al Ahli Dubai con marcador de 4 goles por 2, resultado que les permite seguir con vida en la competición continental.

A pesar del triunfo, el conjunto del Al Nassr presentó muchas dificultades para superar a su rival, que se mostró muy solido en el terreno de juego y se quedó a un paso de conseguir la clasificación tras mantener un resultado favorable durante casi todo el encuentro. Sin embargo, en los minutos finales no logró conservar la ventaja y recibió tres anotaciones para quedar sin posibilidades de continuar en el torneo.

el Al Nassr inició el partido con amplio dominio y logró abrir el marcador a los 11 minutos por intermedio del brasileño Anderson Talisca, pero el conjunto de Dubai puso el empate siete minutos más tarde para sellar el 1‑1 parcial. En la segunda etapa, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo recibió un duro golpe y se puso en desventaja, después de que Yahya Al Ghassani aprovechará una desatención de la defensa y pusiera las cosas 2‑1.

El campeón de los Emiratos Árabes mantuvo el orden y parecía destinado a conseguir la victoria, sin embargo, el Al Nassr pudo lograr la igualdad en el minuto 88, situación que tomó por sorpresa a la escuadra de Dubai, que luego de recibir el tanto no supo mantener la calma y fue superado por su rival, que aprovechó el buen momento ofensivo para marcar dos goles y poner la pizarra 4‑2, logrando así una remontada épica que les da la oportunidad de acceder al torneo más importante de asía.

Cristiano Ronaldo the greatest playmaker of all time pic.twitter.com/WD1ZNjZJQJ

— ODOGWUOFSPORT (@odogwuofsport) August 22, 2023