Adriana Gibbs, una poetisa que exalta el cálido y dulzón mensaje del vino

Una copa estilo burdeos, alta y con cáliz amplio, reposa en la mano de una mujer que con su fluidez y calidez al hablar cautiva mientras describe su experiencia con el vino. “Aprender en disfrute es uno de mis lemas”, relata Adriana Gibbs, una periodista que enaltece la bebida “encarnada”.

La comunicadora social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (1988), explica que su “vocación mezcla el gusto por el vino con la pasión de conocer y comunicar”. “Un buen coctel” que ha regido su vida por más de una década y que partió desde su destreza por la poesía.

“Llegué al vino desde la poesía”, reitera la también magister en Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela (2004), al tiempo que recuerda que realizaba talleres de formación de escritura poética en la Casa Rómulo Gallegos en 1991.

Para estas reuniones formativas, Gibbs tenía una responsabilidad: llevar el vino. Y lo hacía de una forma muy particular; escogía la bebida acorde a la nacionalidad del autor que iban a desglosar.

“Parece Otoño” (La liebre libre, 1993), “De nunca despedirme” (Comala.com, 2002) y “Doble Viaje” (Oscar Todtmann editores, 2018), son sus tres poemarios con los que ha “catado la vida”.

Entre 2007 y 2017, su adiestramiento y experiencias vinícolas le permitieron desarrollar la fuente de vinos, gastronomía y spirits en las páginas de la revista Estampas de El Universal.

Hoy en día, Gibbs cuenta con su propio website www.adrianagibbs.com, un libro, es parte del equipo editorial Punto Paladar y además, es coordinadora académica y docente del diplomado de Cultura del Vino y Spirits de la Universidad Metropolitana, casa de estudio donde asegura que descubrió “el gusto de aprender y enseñar en disfrute”.

Desde esta página, la venezolana busca difundir sus conocimientos y los de otros expertos del área. “Copa mesa sobre mesa”, “Cantina”, “Paladares de alta gama”, “Gastrobrand” y “Aprender en disfrute”, son algunos de los apartados que los lectores podrán deleitar.

“Me gusta acercar el vino a la gente con conocimiento, rigor y frescura”, enfatiza Gibbs, quien también desarrolla catas temáticas.

“Tengo el privilegio de trabajar en lo que me apasiona. Siempre estoy leyendo, formándome e informándome de algo que disfruto. Me agrada conversar con mis amigos copamediante. Me gusta por un lado y por el otro, es un doble placer cuando escribo del vino o cuando lo acerco a la gente dentro y fuera del aula”, manifiesta.