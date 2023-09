Youtube prohibe la monetización de Russell Brand tras inicio de investigaciones por agresión sexual

Youtube prohibió la monetización de todos los canales asociados al actor y comediante Russell Brand. La plataforma destacó que la medida fue establecida por “violar la política de responsabilidad del creador”.

La decisión de la plataforma de videos llega luego de las denuncias por agresión sexual y maltrato psicológico de varias mujeres hacia el británico en los últimos días.

“Si el comportamiento fuera de la plataforma daña a nuestros usuarios, los empleados o el ecosistema, adoptamos medidas”, indicó un portavoz de YouTube.

El canal principal de Brand tiene más de 6,6 millones de suscriptores y más de dos mil 400 vídeos colgados.

Otros canales asociados con su principal página de YouTube incluyen Awakening With Russell, Stay Free With Russell Brand y Football Is Nice, que cuentan, entre todos, con unos 500 mil suscriptores.

En relación al caso de Russell, la policía británica informó sobre la recepción el pasado domingo una acusación por agresión sexual contra el presentador, después de que durante el fin de semana una investigación periodística destapara testimonios de cuatro mujeres que aseguran haber sido agredidas entre 2006 y 2013.

El pasado sábado, The Times, The Sunday Times y la televisión Channel 4 publicaron testimonios de cuatro mujeres que acusan al actor de violación, agresión sexual y maltrato psicológico. Esa denuncia se refiere a hechos que tuvieron lugar supuestamente en el céntrico barrio del Soho de la capital británica en 2003.

Otras mujeres aseguran además haber sufrido una conducta “controladora, abusiva y depredadora” por parte de Brand, según la investigación sobre el actor.

Por su parte, medios de comunicación estadounidenses han revelado una vieja entrevista de Katy Perry, quien estuvo casada con Brand en el 2010, año que concuerda perfectamente con las fechas en las que las denunciantes aseguran que ocurrieron los abusos.

En su entrevista tras divorciarse, la cantante aseguró que Russell se tornó "muy controlador". "Cuando le conocí, él quería a una igual, y creo que un montón de veces los hombres fuertes quieren a una igual; pero cuando tienen a esa igual se ponen en plan 'no puedo aguantar esa igualdad'", contó, "No le gustaba que fuese la jefa durante las giras. Me dolió. Era muy controlador, lo cuál era preocupante", expuso.

Perry en su momento habló sobre "una realidad" que descubrió y que fue el motivo de la separación. Pese a que nunca dio detalles sobre la "realidad", se presume que pudo haberse enterado de las presuntas violaciones que habría cometido en el pasado.

"Sentí una gran responsabilidad por la ruptura, pero cuando descubrí la verdadera realidad, de lo que no puedo hablar, lo dejé ir y me dije: 'No es por mí, esto es superior a mí'. Lo he superado", confesó.

Brand niega todas las acusaciones y ha insinuado que obedecen a un presunto plan concertado por los medios tradicionales contra su persona.