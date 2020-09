Yanosky Muñoz habría fallecido de un paro cardio-respiratorio

View this post on Instagram

Yanosky Muñóz falleció de un paro cardio-respiratorio El mundo del espectáculo y el país entero está de luto y conmocionado por la desaparición física del animador, actor, escritor y productor de teatro, Yanosky Muñóz, quien en los últimos años acaparó la preferencia y cariño de todos, por su peculiar forma de ser, carisma, talento, amor desbordante y mucha alegría. En los últimos días se había dado a conocer de su delicado estado de salud y que había sido internado en el hospital Vargas en cuidados especiales. A raíz de eso, muchas fueron las especulaciones de su verdadera condición y padecimientos, que se reseñaban a través de los medios de comunicación. Sin embargo, hoy, luego de su partida, los familiares del actor dieron a conocer las causas de su muerte, e indicaron que “nuestro Yanosky Muñoz murió por una falla cerebral ocasionada por una bacteria que comprometió la mayoría de sus funciones vitales, ocasionándole un paro cardio-respiratorio”. El actor de 37 años de edad, había presentado leve mejoría en las últimas horas y se le estaban realizando estudios para determinar tratamientos que se debían realizar, pero la madrugada de este sábado, a las 2:30 am, se complicó y falleció en el hospital. La familia de Yanosky agradeció a todos los que ayudaron y estaban al pendiente del estado de salud del actor. “Gente que no lo conocía quería donar sangre, todos estaban pendientes. Agradecemos también a los medios de comunicación por el trato tan respetuoso que dieron de esta realidad tan fuerte que nos está tocando vivir y ayudaron a difundir las ayudas que solicitábamos”. El velorio será este domingo 20 de septiembre en el Cementerio del Este. Nota de prensa: #DaisyAlamo #luto #qepd #Yanosky