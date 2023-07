Yailin acusa a Anuel AA de violencia doméstica durante su embarazo

Yailin "la más viral" estalló en su perfil de instagram y dio detalles de una situación que habría vivido junto a su expareja, el cantante Anuel AA, donde lo acusó de robo y violencia contra ella.

La cantante dominicana a través de un texto publicado en sus historias de la red social acusó a Anuel de haberla golpeado mientras ella estaba embarazada de Cattleya, fruto del corto matrimonio de los artistas.

“Dile al mundo Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo”, dijo en principio.

De la misma manera la joven dominicana mostró una comprometedora fotografía en la que se le ve con un golpe sobre su mejilla, así como su rostro hinchado. La publicación fue acompañada con la famosa frase de Anuel AA "Real hasta la muerte".

Toda esta situación parece que se desencadena en su totalidad cuando Anuel AA publica en medio de una galería una foto de la pequeña Cattleya, sin el consentimiento de su madre, Yailin, quien ha ocultado el rostro de la bebé desde su nacimiento en redes sociales.

En ese momento, aunque la dominicana no dijo nada, Tekashi 6ix9ine, amigo de la cantante, con quien se le ha vinculado románticamente, salió en su total defensa y declaró que la dominicana no estaba preparada para mostrar el rostro de la bebé.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pal mundo puedes vender el suelo de ser real, pero yo te conozco. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, fue parte de lo que escribió Tekashi en su mensaje que luego, al parecer, fue eliminado de la publicación de Anuel AA.

La polémica situación fue acompañada por otras historias de Yailin en las que aseguró que tiene capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp que revelan la ausencia del boricua en sus obligaciones parentales, así como la presunta prueba de la violencia doméstica a la que la intérprete de "Narcisista" fue víctima.