“X Ultima Vez" el video cinematográfico de Daddy Yankee y Bad Bunny

Los cantantes puertorriqueños de música urbana Daddy Yankee y Bad Bunny, presentaron el video de su nueva colaboración "X Ultima Vez", que forma parte de la producción de Yankee, "Legendaddy", álbum latino #1 en el mundo con 370 millones de reproducciones totales.

El video que une a estas dos potencias musicales en la pantalla, registró en sus primeras 48 horas de estreno, 6.2 millones de visualizaciones en el canal oficial de Yankee en la plataforma de Youtube.

En el audiovisual ambos artistas aparecen en una realidad de otro mundo, con un trasfondo de ciencia ficción y figuras oscuras que rodean al dúo dinámico, mientras el clip muestra una toma de la portada de "Legendaddy" con la cabra como símbolo del legado musical de Yankee.

Es diferente a otros videos que haya hecho cualquiera de estos genios de la música urbana. "X Última Vez" se ha posicionado como uno de los temas favoritos del público, acumulando más de 44 millones de reproducciones en plataformas desde su lanzamiento.

El álbum de despedida del "Rey del Reguetón” recientemente alcanzó la posición #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard, logrando de manera consecutiva su quinto debut #1 en la mencionada lista.

La producción entró al Top 10 de la lista Billboard Top 200 en el #8, marcando su posición más alta en la lista hasta la fecha y su primer Top 10 en 15 años desde El Cartel: The Big Boss de 2007.

De igual forma, se colocó en el #1 de la lista Weekly Top Albums en Spotify y el álbum ha generado más de 370 millones de reproducciones globales.

Para The New York Times el álbum "...no había sonado tan eléctrico, tan deliciosamente abrasivo en años", mientras que Rolling Stone reseñó: "Él (Daddy Yankee ) se está yendo en un resplandor de gloria...". "Legendaddy es una amalgama impresionante del legado y el presente del reggaetón con Daddy Yankee al mando", subrayó el portal SPIN.