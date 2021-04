WandaVision lidera las nominaciones de los MTV Movie & TV Awards

MTV anunció los nominados a los MTV Movie & TV Awards de este año. Series como WandaVision, Emily in Paris o The Boys y películas como Promising Young Woman y Borat 2 lideran las candidaturas de una gala que se celebrará el domingo 16 de mayo, en el Palladium de Los Ángeles.

Además, por primera vez en la historia, se celebrarán los MTV Movie & TV Awards: Unscripted, que tendrán lugar en la noche del lunes 17 y que celebrarán los programas de televisión no guionizados, con especial atención a los reality shows más destacados del año. Así, ambos eventos tendrán lugar en el mismo recinto, reseñó Europa Press.

Este año, WandaVision lidera las nominaciones de las series, con cinco candidaturas. Le siguen Emily in París y The Boys, ambas con cuatro, y cierran el podio Bridgerton y The Mandalorian, que optan a tres galardones. Salvo The Mandalorian, todas aspiran a hacerse con el codiciado premio a la Mejor Ficción.

En cuanto a las películas, los títulos que más nominaciones acumulan son Borat, película film secuela, que aspira a tres premios, seguido de Promising Young Woman y Judas y el mesías negro, con dos candidaturas ambas. Todas las cintas están entre las posibles ganadoras del galardón al mejor largometraje.

Y, para los que se queden con ganas de más, al día siguiente MTV celebrará los MTV Movie & TV Awards: Unscripted, una noche nueva, muy divertida y tremendamente “dramática”, que premiará los programas no guionizados y realities más destacados del año. Entre los que se encuentran: El suelo es lava, Love Is Blind, Selling Sunset, The Circle, Tiger King y Unsolved Mysteries.

Los fans de MTV podrán votar sus películas, series, realities y actores favoritos nominados hasta el viernes 30 de abril a través de vote.mtv.com.