“Voy a seguir haciendo lo que quiera”: Gabriel Soto volvería a grabarse en la intimidad

Hace algunos meses los seguidores del mundo del entretenimiento quedaron boquiabiertos al hacerse público un video en el que el actor Gabriel Soto aparecía autocomplaciéndose.

Meses después de haberse hecho viral, el intérprete sigue en la búsqueda del responsable de haberlo filtrado. Recientemente habló de este episodio que le fue algo complicado enfrentarlo; ante las cámaras del programa Hoy, donde relató finalmente lo que pasó en su vida después del escándalo que acaparó cientos de titulares.

Lo que llamó bastante la atención de sus fanáticos, es que el actor de Te Acuerdas de Mí confesó que aún viviendo todo este vergonzoso suceso, no parará y hará con su teléfono lo que le plazca. Asegura que no debe padecer por el abuso de otros: “Yo voy a hacer lo que quiera con mi teléfono, el tema es que no se filtre, pero yo en mi intimidad voy a seguir haciendo lo que quiera”.

A pesar de lo complicado del episodio para la vida del mexicano, esto no le impidió poner el caso en manos de la ley por la notable violación a su privacidad. A ser cuestionado sobre cómo va el caso respondió: “Están muy bien las investigaciones del caso, la fiscal me habló el otro día. Evidentemente es un proceso lento, ya está involucrada la Interpol y la policía cibernética de México”.

La participación del ente de seguridad extranjero se encuentra ayudando en la investigación del caso; pues la plataforma en la cual se filtró el video está en Estados Unidos.

El actor de Vino El Amortiene la certeza de que el culpable se encontrará; confía en la capacidad de las autoridades. “Esperando que se encuentre a la persona culpable, porque no es fácil enfrentar una cosa así, es una violación finalmente a la intimidad, algo que uno no quiere que suceda…”.