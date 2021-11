Vocalista de Novanout se disculpó por olvidar la letra del Himno Nacional [+Video]

El vocalista de la banda Novanout, Lio Zamora, se disculpó públicamente por haber olvidado la letra del Himno Nacional en el clásico entre Caracas FC y el Deportivo Táchira el pasado 7 de noviembre.

Zamora publicó un video en su Instagram donde interpreta una canción, escrita por él, en la que se disculpa y explica que es un ser humano que puede equivocarse. «Como fallé en el himno alegan que no soy venezolano, pero sepan que soy caraqueño, soy un ser humano. Los nervios me ganaron, me dejaron muy mal», son algunos de los versos de la canción.

En la descripción de la publicación, Zamora escribió: «Lamento mucho lo sucedido el domingo pasado en el clásico del Futve. Los que me conocen saben que no soy de quedarme callado y mi manera de expresarlo siempre será está. Entre tantos comentarios destructivos y muchos otros esperanzadores, nacieron estos versos», recoge El Nacional.

En el tema, Zamora señala que no está orgulloso por haber olvidado la letra el himno, momento que se hizo viral en redes sociales. Explicó que no es lo mismo cantar el Himno Nacional acompañado de un coro que interpretarlo solo. «Ya ni que diga que soy tan criollo como el turpial van a dejar de lanzarme, criticarme, comentarme, porque como soy de Júpiter no puedo equivocarme», dice la canción.

En el tema, el vocalista de Novanout señaló que aunque se equivocó, está volviendo a empezar y pidió a los venezolanos que se unan en lugar de criticarse entre ellos. «Les pido consciencia ante esta situación, Venezuela, hoy te pido perdón», concluye el tema.

El pasado 7 de noviembre escogieron a Zamora como el artista encargado de interpretar el himno antes del partido. Se encontraba cantándolo cuando, de pronto, olvidó la letra. Tras unos segundos de silencio, comenzó a tararear la melodía de la estrofa para luego volver al coro.

Los fanáticos presentes en el lugar estuvieron unos segundos en silencio y, posteriormente, comenzaron a silbar y a gritar desde las gradas ante el fallo del cantante. El momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

«Espero que puedan entenderlo todos los que se sintieron ofendidos por mi interpretación. Mi intención nunca fue faltarle el respeto a nuestro himno. Muchas gracias a todos los venezolanos en los que aún queda luz, empatía, y son capaces de entender que somos humanos», concluyó Zamora en la descripción de la publicación.