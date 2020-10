Viviana Gibelli, Leonardo Padrón y otros artistas apoyan a Erika de la Vega

Luego de ser blanco de críticas en las redes sociales tras expresar y defender su tendencia política a favor del candidato estadounidense Joe Biden y de comparar a Donald Trump con Hugo Chávez, Érika de la Vega ha recibido el apoyo de artistas venezolanos.

La artista decidió defenderse de las criticas con un extenso comunicado publicado en la página de su podcast e Instagram, en el que detalladamente explica que no es “comunista” como la señalaban varios usuarios. A este texto se sumaron los comentarios de apoyo de sus amigos de la farándula o de los medios de comunicación.

Viviana Gibelli, el escritor de novela Leonardo Padrón, su excompañero de trabajo Luis Chataing, el cantante Yordano, Raquel Lares, Alex Goncalves, Mariela Celis, Chantal Baudaux, Jose Rafael Guzmán y más celebridades venezolanas manifestaron todo su favor hacia la comediante.

“Mi querida más claro imposible, un abrazo”, escribió Gibelli, mientras que Yordano expresó “¡Querida! Te quiero, te admiro y te respeto. Un abrazo fuerte”.

Por su parte, Chataing le comentó “Ni una palabra más, ni una menos”. “Mejor dicho imposible, amiga! Va mi respeto y solidaridad”, fueron las palabras de apoyo de Padron.

Todo se da luego que en una entrevista con el periodista Ismael Cala, la venezolana manifestará su deseo de votar en favor de Joe Biden y de comparar Trump con el fallecido presidente Hugo Chávez, por lo que fue tildada de comunista.

“Entiendo el dolor que puede generar escucharme decir que Donald Trump es como Hugo Chávez, porque créanme: a mí también me entra un fresquito cuando le pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro y sanciona a los terroristas que hoy gobiernan a Venezuela”, dijo.

“Sin embargo, no puedo hacerme la ciega en otros aspectos y acciones de Trump con destellos de caudillo totalitario. Me preocupa su incapacidad de respetar las reglas en un debate, su grupo armado puesto en ‘stand by’ en espera de los resultados de unas elecciones que desde ya no pretenden reconocer, su intención de ir por un tercer período, sus ataques al sistema de votación, entre otras cosas”, agregó.

La animadora recordó sus raíces cubanas, historias familiares y los traumas que ella misma vivió en Venezuela por expresar su tendencia política abiertamente en contra del gobierno de Chávez. “En mi historia se repetía la historia de mi familia. Y ya todos ellos se habían ido de Venezuela”, aseguró.

Aunque De la Vega entiende que todas las personas, tanto dentro como fuera de Venezuela, cambiaron, hay algo que le asusta: que se olvidara el respeto por la forma de pensar de los demás. “Me asusta pensar cuántas otras cosas más se nos habrán olvidado. Cuántos recuerdos de la democracia nos habrán borrado durante más de un cuarto de siglo del avance violento de la ‘revolución”.

La venezolana aseguró que no cree salvadores ni en héroes, pues los políticos también se equivocan. También afirmó que lamenta que su opinión ofendiera y causara dolor a algunas personas. “Nunca ha sido mi intención herir a nadie (…) Me queda el alma mallugada por tanta violencia”, dijo.

Y lo dejó bien claro: no es ni será comunista. “Ni en esta ni en las próximas vidas”.