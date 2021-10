Víctor Drija: Tengo un espejo en mi casa, sé que no me parezco a Brad Pitt

Todo comenzó como una broma, dice Víctor Drija. Recuerda que en la época en la que grababa Somos tú y yo, serie juvenil que protagonizó junto a Sheryl Rubio en Venevisión, solía hacer ese tipo de comentarios para provocar risas entre sus compañeros. Sin embargo, nunca imaginó que una historia de Instagram en la que contaba cómo la gente en Los Ángeles lo confundía con Brad Pitt se haría viral en redes.

La semana pasada el actor y cantante, que es uno de los coach en el programa de Telemundo Así se baila, publicó una historia de Instagram en la que decía que desde que había llegado a Los Ángeles la gente no paró de pedirle autógrafos ¿La razón? Lo confundía con Brad Pitt. Rápidamente, el video se viralizó y los memes y comentarios no tardaron en aparecer, recoge El Nacional.

Ante todo el revuelo en redes, Víctor Drija decidió sorprender a sus seguidores: publicó la noche del domingo el video del tema «Tu Brad Pitt”, que surgió en respuesta a la reacción de sus fanáticos. «No sé por dónde empezar. Esto es una broma que siempre he hecho», dijo.

En un Instagram Live, el cantante explicó y agradeció a sus seguidores por su receptividad y buen humor. En la transmisión en vivo recordó que dos semanas antes hizo el mismo video, pero diciendo que lo confundían con David Beckham. «Es una broma que me parece graciosa y que siempre he hecho cuando estoy con reunido con un grupo de personas».

Drija recuerda que cuando bromeó con Beckham reaccionaron pocas personas, apenas algunos amigos en redes. Pero cuando hizo lo mismo con Brad Pitt jamás imaginó que la respuesta sería tanta. «Lo que más me da alegría de todo es que, sin ser humorista, pude dibujarle una sonrisa a todos», afirma.

Luego de que se viralizara la historia de Instagram, surgieron una ola de memes y videos que hacían alusión, en forma de broma, al parecido del actor de Hollywood con Víctor Drija. Algunos eran graciosos y otros un poco crueles. El venezolano escogió los memes que le parecieron más divertidos y los compartió con sus seguidores, sobre los que eran ofensivos solo se limitó a decir: «Hay gente súper tóxica, a la que no le prestamos atención, los invito a que no se conecten con esa vibra».

«Si yo hubiese tenido ese físico (el de Brad Pitt) cuando hacía Somos tú y yo me hubiese llamado Disney. Demás está decirles que sé perfectamente que no me parezco a él, tengo un espejo en mi casa», dijo entre risas mientras mostraba sus memes favoritos.

La reacción de sus fanáticos en los comentarios del live fue positiva. «Te quedó buenísima la broma, me reí mucho y se te agradece», «Me encanta tu humildad y sentido de humor» eran alguno de los comentarios en redes.