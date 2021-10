Víctor Drija dice que en EE. UU. lo confunden con Brad Pitt

El cantante Víctor Drija, de 36 años, aseguró el martes que ha sido confundido con el actor estadounidense Brad Pitt, de 57, durante su visita a la ciudad de Los Ángeles, ubicada en Estados Unidos.

“Estoy sorprendido con la cantidad de gente, no sé por qué, que me ha parado y me dicen: ‘Disculpa, ¿eres Brad Pitt?’ Me imagino que es porque estamos en Los Ángeles, pero eso nunca me había pasado, nunca me habían dicho que me parezco a Brad Pitt. Desde que me bajé del avión ha sido una vaina loca. No sé, no entiendo”, dijo el criollo en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, ante sus declaraciones, los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar burlarse del bailarín, inmediatamente Drija afirmó que: “Fue un chiste. No puedo creer esto. Ojo, tengo que admitir que son brillantes estos chistes y me han dado mucha risa”.

El criollo además aprovechó la oportunidad para compartir sus comentarios favoritos.

Drija es conocido por su papel en la serie juvenil «Somos Tú y Yo» emitida por primera vez el 27 de junio de 2007 en Venezuela por el canal Venevisión y, posteriormente, participó en la telenovela «Natalia del Mar» estrenada el 28 de junio de 2011.

Durante su carrera artística también ha publicado diversos temas musicales «Mi Forma de Quererte», «Amanecer» y su más reciente sencillo «Momento» una colaboración con la cantante venezolana Gabylonia.