Venezuela lidera voto popular en preliminar del Miss Grand Internacional 2019

View this post on Instagram

PRELIMINARY COMPETITION ✨ ésta fué mi primera presentación en la competencia preliminar 💃🏼 siempre se me erizará la piel al escuchar el nombre de mi país 🇻🇪 GRACIAS VENEZUELA ❤️. – Mi vestido espectacular gracias a mi querido @nidaldesigner 🥰 el cual tendré el honor de usar nuevamente el día 25 de octubre en la final del @missgrandinternational 🤩