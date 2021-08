Venezolano te enseña en siete pasos cómo lograr el éxito desde el primer empleo

David Hernández ha recorrido un largo trayecto desde su natal Maracaibo en Venezuela hasta su actual lugar de residencia en los Estados Unidos, lugar desde donde se dedicó a escribir su primer libro para la plataforma de Amazon en el que detalla cómo una simple elección le abrió un mundo de oportunidad y crecimiento.

“Esta obra es un compendio de experiencias que pueden servir de guía. En mi libro ‘Hacer carrera en mi primer empleo. 7 Pasos para conseguirlo’ explicó de manera detallada el plan para lograr uno de los objetivos más importantes del ser humano…adaptarse al mercado laboral”.

Y es que este mundo no te prepara para llegar al campo laboral, es por eso que los jóvenes se consiguen con problemas frecuentes como la falta de experiencia, la propia juventud y la casi imposibilidad de combinar los horarios con el estudio u otras actividades.

“Yo comencé empleado en una cadena de comida rápida y fui escalando dentro de ella hasta ser gerente, eso me sirvió no solo en Venezuela, sino que la experiencia adquirida de trabajar en equipo, aprender sobre normas y procedimientos, así como los distintos procesos gerenciales, se convirtió en una ventaja que me abrió puertas en otras empresas”, detalló el novel escritor.

“Hacer carrera en mi primer empleo. 7 Pasos para conseguirlo” es un libro ligero, con un lenguaje sencillo, donde conseguirás las respuestas a muchas de las interrogantes que tenemos cuando iniciamos este proceso de elegir una oportunidad laboral dice David.

No queda más que invitarlos a disfrutar de esta lectura enriquecedora e inspiradora que puede encontrar en Amazon.