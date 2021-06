Valentina Sánchez se pronuncia a favor de la comunidad LGBTIQ+

Durante un mes en el que se lucha con más ímpetu y se busca la tolerancia para la comunidad LGBTIQ+, en Venezuela este mes del orgullo no ha sido precisamente para el agrado de los representantes del colectivo ni de organizaciones que apoyan la causa.

En menos de 48 horas se reportaron tres casos de asesinatos que atentaron contra la vida de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, según reporte del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

“Una mujer trans fue descuartizada y abandonada en Baruta, Caracas, Venezuela. El Gobierno y sus autoridades guardan silencio. Necesitamos Instituciones y funcionarios que garanticen los derechos humanos de todos los venezolanos, sin discriminación”, exhortó Provea a través de su cuenta en Twitter.

La ganadora del Miss Supranational Venezuela 2021, Valentina Sánchez, alzó su voz en contra de la transfobia y condenó lo sucedido, además de señalar a los medios por reseñar la noticia de manera “repugnante e inhumana”.

Elizabeth Rondón, mujer transgénero que fue víctima este fin de semana en el sector de Minas de Baruta, perdió la vida luego de que sujetos propinaran fuerte golpiza y luego la descuartizaran. Según reportes la causa del homicidio fue debido a la transfobia de los delincuentes.

Asimismo, la Organización Venezuela Diversa informó del asesinato de dos integrantes más de la comunidad, hombres homosexuales que fueron asesinados a manos de la delincuencia homofóbica que se vive en el país. “Denunciamos el asesinato de dos hombres gays y una mujer trans este fin de semana en Baruta, estado Miranda” denunció la organización.

Los delitos generaron el repudio en las redes sociales, convirtiendo en tendencia la noticia que fue reseñada por pocos medios y de la cual las autoridades pertinentes no se han pronunciado hasta el momento. Internautas indignados rechazaron cualquier acto de violencia que demostrara rechazo hacia personas de la comunidad LGBTIQ+.

Lo mínimo que la mujer trans asesinada en Baruta merece es que la llamen por su nombre. Y no, no me refiero a “Andrés Rondón”. Me refiero al nombre que ella eligió. ¿Algún periodista se ha tomado la tarea de averiguarlo?

— Valentina Sanchez Trivella (@vtrivella) June 16, 2021