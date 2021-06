Toni Costa reacciona a acusaciones de infidelidad tras su ruptura con Adamari López

“Lamentable. Hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo, no se dejen llevar por lo que inventan, todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. El tiempo de Dios es perfecto”, expresó Toni Costa a través de sus redes sociales luego de que varios medios de comunicación retomaran las palabras de los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes a través de su programa ‘Chisme no Like’, señalaron que el motivo de la ruptura con Adamari López fue la infidelidad de él con otro hombre.

Tras dar a conocer su separación, Adamari y Toni se mantienen en la mira de medios de comunicación y seguidores que tratan de encontrar la razón de su ruptura y ante la lluvia de rumores y señalamientos, Costa se vio obligado a romper el silencio.

Por su parte, Adamari no ha emitido ninguna otra declaración más que la oficial hecha a través de su programa ‘Hoy Día’.

Notablemente emocionada y entre lágrimas, la actriz reveló su situación sentimental. No explicó detalles sobre los motivos, pero aseguró que todo está basado en priorizar el bienestar de su hija y familia.

A la par de esto, la presentadora publicó un video en el que se sinceró con sus seguidores y aseguró que el cambio de vida que ha experimentado le ha permitido reflexionar respecto a su relación. Según expresó, fue ella quien decidió separarse.