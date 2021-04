Tomiii 11, el youtuber que une a todo internet por una noble causa

La comunidad gamer y diversas páginas en Facebook se unieron para ayudar al usuario de YouTube Tomiii 11, quien tiene problemas de salud que ponen su vida en constante riesgo. Algunos dicen que se trata de cáncer en el cerebro, pero su familia no ha dado una declaración exacta.

Tomás, de 11 años, sueña con alcanzar un millón de suscriptores para convertirse en un youtuber exitoso. En su video de presentación pide que no lo juzguen, que no se esté aprovechando de su condición médica para obtener ningún beneficio y que solo quiere llegar a ser tan exitoso como su ídolo Germán Garmendia del canal Hola soy Germán, reseñó OK Chicas.

Su historia se volvió viral en minutos, conmoviendo a millones de internautas que no dudaron en suscribirse a su canal. En menos de 24 horas, el pequeño no solo alcanzó parte de su sueño, sino que consiguió más de tres millones de seguidores, quienes le dedicaron hermosos mensajes de aliento, valentía y agradecimiento.

Ahora la comunidad espera que la plataforma le otorgue su plaquita correspondiente por su gran éxito y, por supuesto, que el gran youtuber comparta más videos.