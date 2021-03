“Tom & Jerry” recauda 13,7 millones en su estreno

La recuperación económica de los cines ya no se veía tan lejana el domingo, luego de que la cinta de dibujos animados y actores reales “Tom & Jerry” debutó con 13,7 millones de dólares, el mejor estreno en el país en lo que va del año.

La película de Warner Bros. tuvo una apertura mejor a la esperada a pesar de que sólo el 42 % de los cines en Estados Unidos están abiertos, según la firma de información Comscore. “Tom & Jerry” también fue proyectada en 2.475 cines de Norteamérica y simultáneamente en los hogares, donde está disponible en HBO Max durante un mes, reseñó AP.

A pesar de esa exhibición limitada, el filme logró el segundo estreno más exitoso de la pandemia después de “Wonder Woman 1984” de Warner Bros., que recaudó 16,7 millones en diciembre y también fue transmitida por HBO Max. Los dos siguientes mejores estrenos — “Tenet” y “The Croods: A New Age” — lograron llevarse unos 10 millones de dólares el fin de semana en que debutaron.

“Con la mitad de los cines todavía cerrados, la pandemia aún una amenaza, y ‘Tom & Jerry’ disponible en casa, este es un estreno muy bueno”, dijo David A. Gross, que opera la firma de consultoría de películas Franchise Entertainment Research.

Bajo circunstancias normales, en este fin de semana se habrían recaudado fácilmente más de 35 millones de dólares, un indicio positivo para el negocio y para el atractivo de los cines por encima del entretenimiento en casa”.

“Tom & Jerry” también ha captado 25,1 millones de dólares a nivel internacional, con lo que su total mundial sumó 38,8 millones de dólares, según cálculos del estudio. La cinta, dirigida por Tim Story y basada en los personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera, es protagonizada por Chloë Grace Moretz, agregó AP.