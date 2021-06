“Todos deberíamos apoyar a Britney en este momento”: Justin Timberlake respaldó a su expareja

El cantante Justin Timberlake respaldó a su expareja Britney Spears luego de que este miércoles diera su testimonio en una audiencia celebrada en una corte de Los Ángeles dentro del caso sobre la controvertida tutela que ha gobernado su vida por 13 años.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado… lo que está sucediéndole simplemente no está bien. A ninguna mujer se le debe restringir jamás la toma de decisiones sobre su propio cuerpo“, tuiteó el cantante.

Afirmó que nadie debería ser retenido contra su voluntad ni tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado.

“Jess (Jessica Biel, su esposa) y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera“, añadió.

En febrero, Justin Timberlake rompió el silencio respecto a las acusaciones que recibió en redes sociales a propósito del documental Framing Britney Spears, en el que se ve cómo, cuando se separó de la cantante, la expuso mediáticamente e incluso habló en entrevistas sobre el sexo entre ambos.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder”, escribió el popstar en su cuenta de Instagram, y realizó un mea culpa: “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”.