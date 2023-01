Tobey Maguire quiere volver a interpretar a Spider-Man

El actor estadounidense Tobey Maguire aseguró que está dispuesto a volver a la pantalla como Spider-Man en otro proyecto de Marvel Studios, publicó el diario Las Américas.

Las declaraciones las hizo en el libro Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, texto en el que los protagonistas hablan de cómo fue el proceso para filmar la película protagonizada por Tom Holland.

Cuando me llamaron inicialmente, yo estaba como ¡por fin! Recibí la llamada e inmediatamente me dispuse a venir para hacer esto. Sin nervios. Me preguntaba: ‘¿Cómo será esto y cuál será la experiencia? ¿Pero llegar a aparecer con gente hermosa, talentosa y creativa y actuar juntos? Es como, ‘¡Sí!’ Es divertido y emocionante”, comenta Maguire.

Maguire, que protagonizó la primera trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, aseveró que disfrutar de la experiencia lo dejó con ganas de volver a participar si Marvel decide involucrar nuevamente a su personaje en otra producción.

“Me encantan estas películas y me encantan todas las sagas diferentes. Si estos me llamaran y me dijeran: ‘¿Aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’ sería un ‘¡sí!’ Porque, por qué no querría hacer eso”, añadió.

Spider-Man: No Way Home estuvo dirigida por Jon Watts y recaudó $1.9 mil millones en la taquilla mundial. La cinta reunió a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en el multiverso de Spider-man .