Tini niega ser amiga de la nueva novia de Gerard Piqué

Luego de que Gerard Piqué defendiera su amor por Clara Chía al publicar su primera foto juntos en Instagram, el nombre de Tini Stoessel salió a relucir y comenzó a ser objeto de duros ataques por su presunta amistad con la joven de 23 años, reseña Telemundo.

Los rumores de esta supuesta relación amistosa surgieron tras hacerse viral un video en donde se observa a la cantante argentina de compras, acompañada de una mujer rubia que aseguran se trata de Clara Chía por su cabello y forma de vestir.

Stoessel, quien actualmente tiene un noviazgo con el futbolista Rodrigo De Paul, rompió el silencio al respecto y aclaró si conoce a la novia del ex de Shakira.

"¿Clara Chía? ¿Estamos hablando de la actual [novia] de Piqué?", expresó la intérprete de "Miénteme" para después asegurar ante las cámaras del programa mexicano ‘Sale el sol’: "No, no la conozco. La verdad, no la conozco".