“The Midnight Club”: conozca detalles de la nueva serie de terror de Netflix

Netflix prepara una nueva serie de terror: "The Midnight Club", del director y guionista Mike Flanagan. Será la cuarta producción en formato serie del cineasta con la empresa, ya que previamente había hecho "The Haunting of Hill House", "The Haunting of Bly Manor" y "Midnight Mass", que se suman a su película "Gerald's Game".

La historia está basada en la novela de Christopher Pike del mismo nombre, que fue un éxito total en ventas. Flanagan contó en distintas ocasiones sobre su fanatismo por el libro, publicado en 1994, y aseguró que desde muy joven ya planeaba una adaptación cinematográfica de la novela.

El autor publicó una serie de distintas novelas del mismo género, pero independientes entre sí, como "The Return", "Die Softly" y "Remember Me".

¿De qué trata "The Midnight Club"?

La trama de "The Midnight Club" sigue a un grupo de jóvenes pacientes en el hospital Brightcliffe Hospice, que sufren enfermedades terminales y se juntan por la medianoche a contar historias de terror. Pero no todo es lo que parece, y diferentes eventos paranormales pondrán en jaque las creencias de los pacientes sobre sus historias.

¿Cuándo se estrena "The Midnight Club"?

Casi todas las series de Mike Flanagan financiadas y producidas por Netflix se estrenaron por septiembre u octubre, y esta no se quedará atrás: la plataforma confirmó en la celebración Netflix’s Geeked Week que "The Midnight Club" llegará a las pantallas el 7 de octubre.

Reparto principal

Samantha Sloyan

Annarah Cymone

Zach Gilford

Heather Langenkamp

Igby Rigney

Matt Biedel

Aya Furukawa

Ruth Codd

William Chris Sumpter

Se espera que la serie tenga una duración de diez episodios, aunque la duración de cada uno no fue anunciada todavía por Netflix. Sin embargo, todas las series de Mike Flanagan tuvieron entre 45 y 60 minutos de duración por capítulo, así que es esperable que esto sea lo mismo para "The Midnight Club".