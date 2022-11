Terminar con Justin Bieber fue "lo mejor" que le pasó a Selena Gómez

La artista estadounidense Selena Gómez aseguró que lo mejor que le pasó en la vida fue terminar con el cantante Justin Bieber, con quien tuvo una intermitente relación amorosa.

Tal como lo comentó en el documental "My Mind and Me", de Apple+, se sintió atormentada debido al acoso que le montaron los medios de comunicación, reseñó el portal Chévere.

Todo era tan público. Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar ir. Luego lo superé y ya no tuve miedo. Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que tenía que pasar y al final fue lo mejor que me ha pasado", aseguró la intérprete de pop.

Selena Gómez y Justin Bieber tuvieron amores durante ocho años, que llegaron a su fin en 2018. Al poco tiempo, él se casó con la modelo Hailey Baldwin y al mes siguiente del enlace, la artista tuvo una recaída de salud que se relacionó con el lupus y empezó a tratar su salud mental.

La relación tóxica que tuvo con el canadiense llevó a que la también cantante escribiera "Lose You to Love Me" (2020), canción que solo le tomó 45 minutos para darle forma.