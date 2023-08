Taylor Swift llegará a la pantalla grande con "The Eras Tour"

Tras cinco meses de gira, recaudando más de 300 millones de dólares en ingresos internacionales, la gira 'The Eras Tour' de Taylor Swift logró posicionarse como la más exitosa de la historia. Para su dicha (y la de muchos fans), este logro no sólo se quedará dentro de las arenas; en la mañana del jueves 31 de agosto, la intérprete de Midnights anunció a través de sus redes sociales la llegada de su película "The Eras Tour", donde sus fanáticos podrán revivir las tres noches de su gira en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El largometraje se estrenará en los cines estadounidenses el 13 de octubre del presente año, siendo dirigido por Sam Wrench, conocido por trabajar con músicos como Billie Eilish y Lizzo. Se desconoce la duración de la película, sin embargo, se estima ser extensa dado que el repertorio de la gira cuenta con más de tres horas.

“The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y electrizante de mi vida hasta ahora y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la gran pantalla. A partir del 13 de octubre podrán disfrutar de la película del concierto en los cines de Norteamérica. Las entradas ya están a la venta”, publicó la cantante en sus redes sociales, donde animó a sus fans a vestir sus atuendos temáticos, cantar y bailar.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023