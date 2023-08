Taylor Swift es la primera artista femenina en alcanzar 100 millones de oyentes en Spotify

Taylor Swift fue nombrada por Spotify como la primera artista femenina en romper el récord de los 100 millones de oyentes mensuales, logro que hasta ahora solo le pertenecía a The Weeknd.

Este martes, a través de sus redes sociales, la plataforma de streaming reconoció a la intérprete de “Shake It Off”.

“Comportamiento de reina. Taylor Swift se convirtió en la primera artista femenina en la historia de Spotify en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales”, cita la publicación.

Pero, este no es el único récord que la joven de 33 años posee en su ya larga trayectoria artística. De acuerdo con Billboard, en julio de este mismo año se convirtió en la primera mujer en tener cuatro álbumes, al mismo tiempo, en el top 10 de la lista 200 de Billboard, gracias a “Midnights”, “Lover “, “Folklore” y “Speak Now (Taylor’s Version)”.

En cuanto a México, Taylor también conquistó un importante reconocimiento al ser la primera mujer en lograr cuatro presentaciones seguidas en el Foro Sol, además de que todos y cada uno de sus conciertos lucieron completamente llenos.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE

— Spotify (@Spotify) August 29, 2023