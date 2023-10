Taylor Swift anuncia su romance con el jugador de la NFL Travis Kelce

Con semanas de rumores a sus espaldas, la artista multimillonaria Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, hicieron su debut como pareja tras aparecer en público el pasado sábado en la ciudad de Nueva York, siendo capturados por los paparazis entrelazados de manos.

Los tórtolos se disponían a ir a cenar cuando se les vio juntos este fin de semana. Ambos bajaron del mismo vehículo en el centro de la ciudad, se agarraron de la mano y fueron caminando despacio hasta un lujoso restaurante japonés, Nobu, sin esconderse de los muchos fotógrafos que les esperaban.

Los medios informaron que eventualmente se retiraron del recinto de la misma manera que llegaron, para luego hacer una aparición sorpresa en el programa televisivo Saturday Night Live (SNL), cada uno por separado.

Sin embargo, de acuerdo con información revelada por un insider para Page Six, Swift y Kelce no se separaron del lado del otro durante el afterparty de SNL, que, entre besos y charlas, pasaron la noche, reseñó el diario AS.

Esta es la cuarta aparición de la pareja en el mismo lugar, pero solo la segunda que se les ve juntos y la primera en la que finalmente confirman el secreto a voces de que entre ellos hay más que una amistad.

Taylor Swift and Travis Kelce look ‘in love’ at ‘SNL’ afterparty, ‘they are in their own world’ https://t.co/5iM4JQwVRq pic.twitter.com/0Xocz526Ok

— Page Six (@PageSix) October 15, 2023