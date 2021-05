Tania Sarabia revela que tiene Covid-19

La primera actriz y comediante venezolana, Tania Sarabia, confirmó en las últimas horas que dio positivo a Covid-19 y aprovechó la oportunidad para exigir la vacunación masiva de los adultos mayores en el país.

“Bastante que lo dije, bastante que lo supliqué: vacúnenme. Yo tengo 73 años. Me merecía hace tiempo una vacuna. Y no, no hubo y me dio Covid”, subrayó en sus redes sociales.