Sugey Muñoz, la modelo venezolana que protagoniza “Si te atreves” de J Balvin

El pasado 10 de septiembre se estrenó el videoclip de “Si te atreves”, del artista colombiano J Balvin, con la participación de la modelo venezolana Sugey Muñoz, quien ya ha figurado en las producciones de los artistas más relevantes del género urbano, como Yandel, Farruko, Sech, Myke Towers, Zion y Lennox, Lunay, Jhay Cortez, J Quiles y Nacho, en su más reciente remix de “La Buena”.

“Cada rodaje, cada video es una experiencia diferente que me disfruto al máximo, no solo por estar frente a una cámara y hacer lo que me gusta, sino por el hecho de estar allí con artistas y profesionales talentosísimos, que hacen que todo quede perfecto. Particularmente, en cada oportunidad que he tenido me han hecho sentir súper especial y termino admirándolos aún más”, asegura la joven modelo.