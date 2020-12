Stephany Zreik: “Quiero que me recuerden por mis acciones y no por mi belleza”

Stephany Zreik, Miss Earth Air 2020, deja realizar un reinado diferente para así ser recordado su paso por la organización Miss Earth. La zuliana de 24 años se convirtió en la primera finalista del certamen internacional que se celebró en una gala virtual este sábado, domingo en la mañana hora de Manila.

“No quiero ser recordada como la típica miss. Quiero que la gente me recuerde por mis acciones y no por mi belleza”, dijo Zreik en su primer encuentro con los medios luego del concurso.

Zreik nació en Maracaibo y se crió en Valencia, donde recibió el título de abogada y empezó su carrera en los concursos de belleza. En 2019 participó en el Miss Earth Venezuela y quedó en el cuadro final, donde se coronó como Miss Earth Fire. Regresó a Barcelona, España, donde vive desde hace dos años. Allí continuó su preparación, mientras trabajaba en una importante cadena hotelera, reseñó El Nacional.

Este año fue designada como Miss Earth Venezuela 2020 por los responsables de la franquicia nacional, debido a que no fue posible realizar el certamen debido a la pandemia por Covid-19.

“Lo más difícil fue llegar a Venezuela cuando me anunciaron la designación. No había vuelos por la pandemia, pero gracias a Dios pude venirme en un vuelo humanitario. También fue difícil hablar inglés, me preparé durante mucho tiempo para hablarlo bien”, manifestó.

Añadió que se siente orgullosa de haber llegado tan alto a pesar de las adversidades. “Trajimos una emoción para todo el país”, refirió.

Zreik tiene que viajar a Filipinas para la ceremonia coronación. Además, ya cumple con una agenda que describe como muy exigente. “Estoy a la espera de confirmación por parte del Miss Earth para viajar. Ya recibí el cronograma de entrevistas para ir trabajando”, dijo la reina, citada por El Nacional.

La miss señaló que lo más difícil de su preparación fue la producción de todas las pruebas a distancia. Por ello, le da las gracias a todo el equipo que la acompañó. Sostuvo que su corona es de todas las personas que trabajaron con ella, pues se trató de un trabajo en equipo.

Reveló que hubo días en los que se desanimó, pero en esos momentos recordaba los años que pasó preparándose para ser reina de belleza. “Traté de hacer las cosas diferentes cada día. Eso fue un reto porque tenía que verme diferente cada día y gracias a Dios lo logramos”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stephany Zreik (@stefyzreik)