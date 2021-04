Soledad Bravo reaparece y habla sobre su lucha contra el Covid-19

La cantante venezolana Soledad Bravo habló el viernes sobre su lucha contra el Covid-19, y agradeció a todas las personas que la han apoyado durante la enfermedad.

“Yo no me acuerdo de cuándo yo jugaba carrito, pero desde luego este virus no juega carrito. Aquí estamos presos con él. Duro, es muy duro”, escribió en Twitter.

En otra publicación la cantante agregó: “Me cuesta un mundo escribir un tuit”.

Familiares de la cantautora organizaron una campaña de recaudación de fondos el pasado 23 de marzo, para cubrir los costos del tratamiento y la recuperación de la artista que contrajo Covid-19 junto con su esposo y su hija.

“Tengo que agradecer a todos los que nos han apoyado en esta lucha, con su cariño, preocupación, con sus aportes económicos. Gracias familia, gracias amigos”, manifestó.

También expresó estar muy agradecida con el personal médico que le ha estado brindando asistencia.

“Gracias a la vida que me ha dado la posibilidad de luchar al lado de mi médico, enfermeras, mi hija Anasol, toda mi familia, la gente que se ha preocupado por Antonio con cariño. Gracias por todo el apoyo económico. Infinitas gracias querida familia. Sin palabras”, señaló.

“Nunca pensamos que nos podía tocar esto, y de repente de la noche a la mañana llega y hay que enfrentarlo, la atención llegó rápidamente, así como la respuesta, apoyo y amor de la gente por Soledad Bravo, su recuperación es lenta pero tiene un equipo médico de primera que presta atención a toda la familia”, expresó por su parte Ana Sol, la hija de la mujer que ha llevado su voz al mundo durante décadas.