Sofia Vergara revela que padeció cáncer de tiroides a los 28 años

La actriz Sofía Vergara se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Stand Up To Cancer, un maratón televisivo del programa Saturday night con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, así como para su investigación.

En el citado evento solidario también participaron otras estrellas de Hollywood, como Reese Witherspoon y Jennifer Garner. Pero, en esta ocasión, la actriz de Modern Family dejó sin palabras a todos los presentes y a los propios espectadores al desvelar que ella misma sufrió la enfermedad cuando tenía tan solo 28 años, reseñó el portal Hola!

Como una de las anfitrionas del evento, Sofía Vergara era la encargada de pronunciar un discurso especial para la ocasión y fue entonces cuando, de forma contundente, arrancó así su propio testimonio: “A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi doctor percibió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides”, comenzó a explicar la actriz, que descubrió su enfermedad totalmente por sorpresa cuando acompañaba a su hijo al endocrino.

La estrella de Modern Family también habló de cómo le afectó un diagnóstico de este tipo a una edad tan temprana, destacando en todo momento el apoyo que supuso su familia en este duro bache en su vida.

“Cuando eres joven y escuchas la palabra ‘cáncer’, tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme (…) Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia”, explicó la actriz que añadió: “Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”.

Sin embargo y aunque inicialmente no quiso contárselo a nadie, esta no es la primera vez que Sofía Vergara narra su experiencia con esta enfermedad con el fin de concienciar sobre la importancia de no ignorar las señales que el cuerpo puede darnos sobre nuestra salud.

Además, aunque en su caso se pudo eliminar todo el rastro de células cancerígenas de su cuerpo gracias a un tratamiento a base de yodo, la intérprete colombiana tiene que seguir un estricto tratamiento para controlar el hipotiroidismo y ya en ocasiones anteriores ha contado que todo es cuestión de acostumbrarse y saber que tiene que tomar su medicina todas las mañanas.