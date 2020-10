Sofía Vergara encabeza lista de las 10 actrices mejor pagadas de 2020

La revista Forbes publicó un listado de las diez actrices mejores pagas del mundo, en el que se destaca la presencia de la actriz colombiana Sofía Vergara en el primer puesto, seguida por la estadounidense Angelina Jolie y la israelí Gal Gadot.

Vergara, nacida en Barranquilla hace 48 años, aprovechó el cese temporal de actividades de la industria cinematográfica a causa del coronavirus, que le permitió ubicarse en el primer puesto del ranking, ya que las ganancias de muchos actores y actrices dependen, en gran medida, del rendimiento en la taquilla. El cine fue, claramente, una de las industrias más afectadas por la pandemia.

Entre junio de 2019 y junio de 2020, la actriz y modelo colombiano obtuvo 43 millones de dólares, producto de su participación en la última temporada de la serie Modern Family, en la cual cobró 500 mil dólares por cada episodio, y en el reality America’s Got Talent, donde se estima que pudo haber percibido unos 10 millones por cada temporada, reseñó Infobae.

En el segundo lugar se ubica Angelina Jolie, con 35 millones de dólares. Seguida por la estrella de Red Notice Gal Gadot, con 31 millones.

El Top 10 de las actrices mejores pagas del mundo lo completan Melissa McCarthy (USD 25 millones), Meryl Streep (USD 24 millones), Emily Blunt (USD 22,5 millones), Nicole Kidman (USD 22 millones), Ellen Pompeo (USD 19 millones), Elisabeth Moss (USD 16 millones) y Viola Davis (USD 15,5 millones). Entre las diez, suman un total 254 millones de dólares en los 12 meses previos a junio, un 20% menos que el año pasado.

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la industria televisiva y cinematográfica, que han sido muy cuestionadas en los últimos tiempos, aún persisten. Basta con ver las cifras ganadas por hombres en el mismo período. Los diez actores mejores pagos sumaron alrededor de 550 millones de dólares, con Dwayne Johnson a la cabeza, quien percibió 87,5 millones de dólares entre junio de 2019 y junio de 2020. Otros intérpretes que se encuentran en ella son Ryan Reynolds, Mark Wahlberg y Ben Affleck.

Netflix fue responsable de al menos el 20% de las ganancias de los actores que más dinero hicieron el último año. El servicio de streaming está derrochando millones para tener a grandes estrellas de Hollywood en su catálogo, lo cual hace que sus cuentas de banco se hagan cada vez más grandes.

Entre junio de 2019 y junio de 2020, Johnson aumentó su fortuna con USD 87,5 millones. Del total, ganó 23,5 millones solo por su papel protagónico en la próxima película de Netflix “Red Notice”, según Forbes. Además, Johnson ha tenido grandes ingresos con su línea de ropa Under Armour, Project Rock. Sin embargo, esta es una leve disminución con respecto a 2019, durante el cual Johnson se llevó a casa USD 89,4 millones por protagonizar “Jumanji: The Next Level”, entre otros proyectos. El actor encabezó la lista de la publicación por primera vez en 2016, con ganancias por un total de USD 64,5 millones.

Justo detrás de Johnson está su coprotagonista de “Red Notice”, Ryan Reynolds, con 71,5 millones de dólares. El canadiense de 43 años recibió USD 20 millones por la película, además de otros USD 20 millones de Netflix por “Six Underground”. Y tiene una tercera película en camino, que le traerá otro gran cheque de Netflix.

Otro favorito de Netflix, Mark Wahlberg, quedó tercero con 58 millones de dólares. Sus ganancias provienen de la comedia de acción “Spenser Confidential”, que se convirtió en la película original del servicio más vista el pasado mes de marzo, así como su trabajo como productor en proyectos documentales como “McMillions” y “Wahl Street”.

Ben Affleck le sigue con USD 55 millones en ganancias de su regreso a la pantalla grande con “The Way Back” y “The Last Thing He Wanted”.

Vin Diesel se sitúa en quita posición con USD 54 millones gracias a “Fast & Furious Spy Races”. A pesar de ello, perdió la oportunidad del pago del estreno de la octava entrega de la saga de acción que se pospuso hasta abril de 2021 por la pandemia de coronovirus.

Akshay Kumar es la única estrella de Bollywood que se encuentra en la lista con 48,5 millones de dólares. Destaca por su primera serie de televisión llamada “The End” de Amazon Prime. Aunque la mayor parte del dinero provienen de patrocinios.

En sexta posición se encuentra Lin-Manuel Miranda con USD 45,5 millones de dólares. Se encuentra en la lista gracias a que Disney adquirió los derechos cinematográficos de la producción original de L la obra de teatro “Hamilton”, que fue todo un éxito en Broadway. Will Smith está en séptima posición del ranking con 44,5 millones de dólares. La mayor parte proviene de su papel en la película aún sin estrenar “King Richard”, en la que interpreta al padre de las tenistas Serna y Venus Williams.

Adam Sandler con 41 millones de dólares se encuentra en novena posición gracias a Netflix. En enero participó en “Murder Mystery”, que se convirtió en una de las películas más populares. En última posición, pero no menos importante, se encuentra Jackie Chan con 40 millones de dólares. La estrella de las artes marciales hizo cinco películas el pasado año 2019, aunque gran parte de sus ganancias provienen de marcas.