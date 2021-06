“Si nos dejan”, la nueva telenovela de Leonardo Padrón para Televisa

El martes se estrenó la telenovela de Univision Si nos dejan, escrita por Leonardo Padrón y protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas.

La trama de telenovela, producida por Univision y Televisa, se centra en la vida de Alicia Montiel (Mayrín Villanueva), quien vive en feliz matrimonio desde hace 25 años con el periodista Sergio Carranza (Alexis Ayala), de quien se separa al descubrir que le es infiel con Julieta (Scarlet Gruber). Conoce entonces a un joven mucho menor que ella, Martín Guerras (Marcus Ornellas), de quien se termina enamorando.

Alicia toma la decisión de divorciarse de su esposo y comenzar nuevamente su vida como una mujer independiente, en contra de los prejuicios que tendrá que ir enfrentando por comenzar una relación con un hombre menor, reseñó 800Noticias.

Montiel no será la única que caiga enamorada de una persona mucho más joven que ella, sino también su mejor amiga, Fedora Montenegro (Gaby Spanic). A lo largo de la historia, Fedora se muestra como una mujer que no cree en el amor después de su divorcio, pero se enamora de un joven 25 años menor que ella, el cual resulta ser el hijo de su mejor amiga, Gonzalo (Carlos Said).

La historia escrita por el venezolano tocará temas tabú como el bullying. “Son temas que, aunque estemos hoy en día más abiertos, siguen siendo temas tabúes y que nos cuestan trabajo donde hay prejuicios“, dijo Villanueva en una entrevista para People.

Si nos dejen representa el regreso de Gaby Spanic a la televisión después de casi siete años fuera del medio del espectáculo.

Alexis Ayala dijo que para él esta nueva producción era como “uno de los regalos de vida más importante”, pues no se esperaba ser parte del elenco ya que anteriormente, después del casting, no había sido seleccionado, pero debido a problemas con el otro actor que interpretaría a Sergio Carranza, fue elegido como el correcto para el papel.

El tema musical de la telenovela estaña a cargo de Belinda y Christian Nodal, quienes grabaron al clásico bolero Si nos dejan de José Alfredo Jiménez.

La producción eligió a la pareja para interpretar los temas de la telenovela para darle un toque contemporáneo no sólo al clásico bolero del compositor mexicano, sino también a la historia, que buscará llegar a un público joven.