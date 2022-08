Shakira rompe el silencio sobre el romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Martín

Luego de que este fin de semana se filtraran las primeras fotos de Gerard Piqué besando en público a su novia Clara Chía Martí, quien ha sido señalada como la tercera en discordia en su relación con Shakira, la cantante colombiana reaccionó molesta a las imágenes, pues al parecer, el futbolista rompió el acuerdo que habían fijado, sobre exponerse en público con otras personas.

Al respecto, el periodista Jordi Martín, quien ha seguido a quien fuera una de las parejas más queridas del espectáculo por años, tuvo la oportunidad de captar a Shakira con sus hijos en un parque de Barcelona, y en exclusiva para el programa “El Gordo y la Flaca”, aseguró que jamás la había visto tan triste, citó Tiempo X.

Jordi Martí en el encuentro que tuvo con la colombiana aseguró que le hizo una importante petición con respecto al tema de su ruptura y es que sus hijos no estén involucrados, es decir no quiere que se le cuestione nada si ellos están presentes.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes”, declaró el paparazzi.