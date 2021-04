Selena Gómez escribe a líderes mundiales para pedir vacunas para todos

La cantante Selena Gómez, que presentará el 8 de mayo un concierto global llamado “Vax Live” y dirigido a promover una distribución equitativa de la vacunas contra la covid-19, escribió por Twitter a varios líderes mundiales para pedirles personalmente su ayuda para conseguir ese objetivo.

Selena Goméz envió mensajes en las últimas horas al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los jefes de Gobierno de Italia, Mario Draghi, y España, Pedro Sánchez, entre otros, y a todos sus seguidores para que les escriban también con la misma petición.

Organizado por Global Citizen, una ong de California (EE.UU.), con socios como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Organización Mundial de la Salud y grandes compañías, el concierto del 8 de mayo será grabado antes de su transmisión por canales de televisión y en streaming, que comenzará a las 20.00 hora del este de EE.UU. (00.00 GMT del 9 de mayo).

Primer ministro @sanchezcastejon Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?”, escribió Gómez en su mensaje a Pedro Sánchez.

Sánchez respondió con un mensaje en inglés en el que afirma que “España está comprometida con el acceso equitativo y universal a las vacunas”.

“Justo esta semana he anunciado que este año pondremos a disposición de América Latina y el Caribe unos 7,5 millones de dosis”, agregó en referencia al anuncio hecho en la reciente Cumbre Iberoamericana en Andorra.

El concierto Vax Live contará con las actuaciones de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R., entre otros.

Un público limitado de trabajadores de primera línea vacunados y con mascarillas será invitado a ver el concierto en el lugar de Los Ángeles donde se grabe, aun no revelado.

Según la web de Global Citizen, “el concierto para unir al mundo” va a servir para celebrar la esperanza que suponen las vacunas contra la covid-19 tras más de un año de pandemia y para promover un reparto equitativo de las dosis.

La organización subrayó que se necesitan unas 2.000 millones de vacunas para atender a aproximadamente el 30 % de las poblaciones de mayor riesgo en los países de bajos ingresos.

“Pero esto es solo el principio. La OMS estima que necesitamos al menos un 60 % de cobertura mundial para lograr la inmunidad colectiva”, subraya.

El live stream que estará disponible en el canal de YouTube de Global Citizen, de 90 minutos de duración, incluirá conciertos y presentaciones de NCT 127 y los creadores de YouTube Daniel El Travieso, Kati Morton, Shoot for Love, Thembe Mahlaba y The Try Guys, además de los anteriormente mencionados.

La Fundación Bill y Melinda Gates y las empresas Cisco, Citi, Coca-Cola, Delta Air Lines, P&G y Verizon son algunos de los numerosos socios de Global Citizen en esta iniciativa.