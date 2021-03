Selena Gómez considera retirarse de la música tras lanzar “Revelación”

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez sorprendió a sus seguidores al revelar que está considerando retirarse de la música porque siente que no la toman en serio.

Gómez, quien también es productora de televisión y diseñadora de moda, confesó en una reciente entrevista concedida a la revista Vogue, que no se sintió satisfecha con la respuesta del público tras la publicación de su último disco “Rare”.

La exestrella de Disney contó que es “muy díficil seguir haciendo música cuando la gente no te toma en serio”. También indicó que en ocasiones se ha preguntado “¿Cuál es el punto? o ¿por qué sigo haciendo esto?”.

Asimismo, señaló “sentí que ‘Lose you to love me’ era la mejor canción que había lanzado, y para alguna personas todavía no era suficiente”.

Estos pensamientos han llevado a la artista a considerar retirarse de la música luego del lanzamiento de “Revelación”, aunque indicó que cree que hay mucha gente que disfruta de sus temas, y “por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente”.

La joven también confesó que su nuevo disco, que es completamente en español, es un homenaje a su familia y es algo que esperaban sus seguidores. “El proyecto es un homenaje a mi herencia. Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mis fans es latina”.